الامارات بعد الصين وامريكا في قائمة ناطحات سحاب 2018

الخليج 365/ بغداد
نالت دولة الامارات المركز الثالث، في قائمة عدد المباني الشاهقة (ناطحات السحاب) التي أنجزت في 2018.
وجاءت الصين في المركز الأول بعدد مباني شاهقة 88، وتلاها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استكملت بناء 13 ناطحة سحاب خلال العام الحالي.
كما أن دبي سجلت المركز الثاني في قائمة المدن التي أكملت 10 مبان في العالم بارتفاع 200 متر في 2018، بعد مدينة شنتشن الصينية، بينما حلت في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بعدد المباني المنجزة التي يزيد ارتفاعها على 150.
نالت دولة الامارات المركز الثالث، في قائمة عدد المباني الشاهقة (ناطحات السحاب) التي أنجزت في 2018.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الثالث، بعد تسجيلها 10 مبان يزيد ارتـفاعها على 200 متر، وفقا لقائمة مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.
وجاءت الصين في المركز الأول بعدد مباني شاهقة 88، وتلاها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استكملت بناء 13 ناطحة سحاب خلال العام الحالي.
كما أن دبي سجلت المركز الثاني في قائمة المدن التي أكملت 10 مبان في العالم بارتفاع 200 متر في 2018، بعد مدينة شنتشن الصينية، بينما حلت في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بعدد المباني المنجزة التي يزيد ارتفاعها على 150.
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