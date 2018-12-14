انت الان تتابع فيفا: عمولات الوسطاء بلغت 2 مليارا و140 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٦ ص

تعد الأندية الإسبانية، بجانب كل من الإنجليزية والإيطالية والألمانية والبرتغالية، مسؤولة عن إنفاق 83.9% من النفقات العالمية، في مبالغ يتقاضاها الوسطاء خلال الصفقات، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2018، وأظهر التقرير، الذي جاء بناء على بيانات نظام الانتقالات الدولية، منذ الأول من يناير لعام 2013، أن 1060 ناديا من أصل 7457، ممن قاموا بإبرام الصفقات "استخدموا وسيطا لمرة واحدة على الأقل"، ووصل حجم المبالغ التي تم دفعها للوسطاء هذا العام، إلى 548 مليون دولار، وبشكل عام منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة، إلى 2 مليار و140 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن من بين 16 ألفا و421 عملية انتقال دولي، تمت في عام 2018، كانت هناك 1205 عمليات تم الاستعانة فيها بوسطاء كممثلين للأندية، التي ترغب في التعاقد، و355 كممثلين للأندية التي تمتلك اللاعبين، و2304 كممثلين عن اللاعبين. وأضاف تقرير الفيفا أنه لأول مرة تكون هناك استعانة بوسطاء،