انت الان تتابع أباطرة الكيف يتساقطون.. ضبط 34 ألف قرص مخدر بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٤ ص

أرشيفية

شنت مديرية أمن الجيزة حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في مجال ملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة؛ استهدفت إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، تحقيقا لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية.. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 50 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة.

وبلغت المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- 1735 جراما من مخدر الحشيش، و162 جرام هيروين، و34 ألف قرص مخدر و1800 جرام من مخدر الاستروكس. وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 11 متهمًا -11 قضية دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم