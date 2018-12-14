حسن كامي.. مغني أوبرا يلحق بفاتنته بعد اشتياق أعواما

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الفنان حسن كامي له مشوار فني كبير ما بين جدران دور الأوبرا حول العالم والسينما والدراما في مصر.. وبوفاته يلحق بزوجته وحب عمره التي فارقته وتركته وحيدًا بوفاتها عام 2012

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٥ ص

توفي الفنان حسن كامي، في منزله، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عامًا، فيما أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن كامي رحل إثر أزمة صحية طارئة، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة. وحسن كامي هو ممثل ومطرب أوبرالي مصري، من مواليد عام 1936، تنتمي أصوله إلى أسرة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، درس بمدارس الجيزويت، ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ودرس بمعهد الكونسرفتوار، بالإضافة إلى الدراسات العليا من إيطاليا.

حسن كامي بدأ حياته العملية مغنيا بـدار الأوبرا المصرية منذ 1963، وبجانب عمله في الأوبرا، عمل موظف حجز بإحدى الشركات السياحية، ومدير محطة طيران في مطار القاهرة، ومديرًا وممثلًا للخطوط الجوية التونسية، ووكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط التايلاندية، والخطوط القبرصية الإسكندنافية. قام بدور البطولة

حسن كامي بدأ حياته العملية مغنيا بـدار الأوبرا المصرية منذ 1963، وبجانب عمله في الأوبرا، عمل موظف حجز بإحدى الشركات السياحية، ومدير محطة طيران في مطار القاهرة، ومديرًا وممثلًا للخطوط الجوية التونسية، ووكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط التايلاندية، والخطوط القبرصية الإسكندنافية. قام بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفييتي عام 1974، ليكون بذلك أول مصري يقوم ببطولة أوبرا عايدة، وشارك في بطولة 270 أوبريتًا عالميًا على مدى مسيرته المهنية في "إيطاليا، الاتحاد السوفييتي السابق، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، الدنمارك"، وغيرها من البلدان. اكتشفه للمسرح الراحل محمد نوح، ليعمل في العديد من الأعمال المسرحية، ومنها: "انقلاب، دلع الهوانم، لا مؤاخذة يا منعم"، وغيرها، وبدأ مشواره في السينما من خلال فيلم "جنون الحب" (1977)، ثم عمل في العديد من الأفلام، ومنها "عندما يتكلم الصمت، لن أعيش في حلمك، الحب والرعب، يا مهلبية يا، سمع هس، كريستال، وزير في الجبس". وعمل حسن كامي بالتوازي مع مشواره في الأوبرا والمسرح والسينما، في التليفزيون أيضًا في العديد من المسلسلات، ومنها: "أنا وانت وبابا في المشمش، البنات، قشتمر، العرضحالجي، بوابة الحلواني، رأفت الهجان"، وغيرها. على المستوى الشخصي، تزوج حسن كامي من سيدة تُدعى "نجوى"، تعرف عليها في أثناء عمله بالخطوط الجوية التونسية، حيث تحدث معه صديقه بأن هناك إحدى الفتيات تبحث عن فرصة عمل، وفي هذا الوقت كان يبحث عن أحد يعمل في قسم السكرتارية، فحدد لها موعدا وعندما رآها سُحر بها، وقال في حوار له ببرنامج "الحياة اليوم": "شفتها اتهبلت وعجبتني جدًا، ثم تحدثت معها بغرض التعرف عليها، ثم تعرفنا وتطورت العلاقة حتى الزواج". وكان كامي محبًا للقراءة والمعرفة، حيث اعتاد الجلوس في مكتبة "المستشرق" العريقة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حتى صارت ملكه بعدما باعه إياها مالكها شارل بحري في عام 1953 (شارل كان قد اشتراها من مؤسسها اليهودي المصري فيلدمان)، ثم أهداها كامي لزوجته التي ظلت تديرها حتى رحيلها في 2012، ومن بعد وفاتها صار لا يهتم سوى بالمكتبة، وهي عبارة عن متحف مصغر، ما بين كتب قيمة ولوحات نادرة، بينها مخطوطة ضمن ثلاث فقط في العالم من كتاب "وصف مصر". وخلال لقاء آخر له ببرنامج "مساء DMC"، كشف حسن كامي أنه كتب كل ثروته باسم زوجته، وذلك لوفائها النادر الوجود، وبعد وفاتها أعاد أهلها ثروته له، وبكى لحظة تذكره لزوجته، قائلًا: "كانت دايمًا مبتسمة وعمرها ما تكسف حد، أنا جرحتها لما بصيت لواحدة تانية، وتسببت في بكائها، لكن قبّلتُ قدميها بعد بكائها وقولتلها مش هاعمل كده تاني، ولم أكررها"، موضحًا أن وفاءه لها لا يعتبر إخلاصًا، ولكن سداد جزء من أفضالها عليه، مشيرًا إلى أنها كانت زوجته، وأمه، وابنته، وصديقته، وأم ابنه الذي رحل في مُقتبل عمره، وكل شيء في حياته، متابعًا: "أدين لها حتى يوم القيامة، ويا رب تكون مستنياني هي وابنها لما ربنا يأذن". اشتُهر الراحل حسن كامي، بأدواره الثانية المميزة في السينما والتليفزيون، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في مسلسل "قلبي معي" (2017)، كما تميز بصوته الأوبرالي القوي خلال مشواره الطويل، وها هو يلحلق بزوجته التي يدين لها بالفضل، والتي كان يذهب لقبرها يوميًا لإحساسه بأنها بداخله، والتي يرجو أن يجمعهما عالم آخر.

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