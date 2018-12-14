انت الان تتابع تفاصيل تعاقد الأهلي مع جيرالدو.. جيلبرتو كلمة السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٤ ص

حصل مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي على توقيع جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي، لمدة أربعة مواسم ونصف، تمهيدا لانتقاله للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وعلمت «التحرير»، اليوم الجمعة، أن عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي سافر أمس الخميس، إلى أنجولا من أجل إنهاء كل المفاوضات مع نادي أول أغسطس الأنجولي، وحضر عدلي القيعي مباراة للفريق الأنجولي من أجل مشاهدة جيرالدو لكن اللاعب صاحب الـ27 عامًا لم يشارك بالمباراة.

ووجد في المفاوضات الأنجولي جيلبرتو الظهير الأيسر السابق للأهلي، وكان هو كلمة السر في المفاوضات بين اللاعب والأهلي خلال الفترة الماضية، وهو من أقنع جيرالدو دا كوستا بالتوقيع للقلعة الحمراء. وفي نفس السياق كشف مصدر بالنادي الأهلي أن جيرالدو دا كوستا من الوارد خروجه في إعارة لنهاية الموسم، خاصة أن اللاعب