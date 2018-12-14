انت الان تتابع وكالة: تركيا تأمر باعتقال 219 جنديا لصلتهم بجولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٧ ص

أمر ممثلو الادعاء التركي، بالقبض على 219 جنديا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، إذ نفذت الشرطة سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار جولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمحاولة الانقلاب عليه في يوليو عام 2016، والتي قُتل خلالها 250 شخصًا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة حريت، أن عملية القبض بدأت في الواحدة صباحا، وجميعهم جنود في الخدمة وبينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وقال أردوغان، أمس الخميس، إن تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار جولن. ويتهم معارضون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي. يذكر أن المدعي العام، أمر في وقت سابق، باعتقال