انت الان تتابع «داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم ستراسبورج في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ ص

استنفار أمني في مدينة ستراسبورج الفرنسية

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أن الرجل الذي قتل 3 أشخاص في مدينة ستراسبورج الفرنسية أحد جنود التنظيم، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التنظيم في بيان عبر ذراعه الإعلامية: «منفذ هجوم مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، مساء الثلاثاء، هو من جنود داعش، ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف». وقتل المسلح المشتبه به شريف شيخات، البالغ من العمر 29 عاما، بالرصاص، الخميس، في معركة قصيرة بالأسلحة مع الشرطة بعد أن ظل هاربا لمدة 48 ساعة، في عملية أمنية شنتها الشرطة على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، إن 3 رجال شرطة توصلوا إلى رجل يعتقدون أنه شيخات وذهبوا للقبض عليه، فأطلق النار عليهم فردوا بإطلاق الرصاص وأردوه قتيلا.وسمع صحفيون من «رويترز» قرب مسرح الحادث 3 أو 4 طلقات نارية بعد عملية أمنية كبيرة شاركت فيها قوات مسلحة، وحلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء