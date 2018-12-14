انت الان تتابع اتحاد الكرة يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عودة ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٤ ص

أحمد مجاهد - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، وجود أي نية لإلغاء بطولة الدوري الممتاز في حال فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمتحدث باسم المجلس، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا صحة على الإطلاق لوجود نية لإلغاء الدوري حال فوز مصر بشرف تنظيم الكان ولن يؤثر عليه في شيء». وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لاستضافة كأس الأمم المقررة في شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب التأخر في تنفيذ التجهيزات اللازمة، وبعد أن أكد المغرب أنه لن يتقدم بطلب لاستضافة البطولة. وذكر اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن مصر أرسلت خطابا رسميا لـ«كاف»، لاستضافة البطولة، وجاء نص الخطاب أن مصر على استعداد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية بجميع