انت الان تتابع القبض على الإخواني الهارب عبدالرحمن عز في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٢ ص

الإخواني الهارب عبدالرحمن عز

أعلنت سوسن علي، زوجة الإخواني الهارب عبدالرحمن عز، نبأ احتجاز على زوجها، من قِبَل الشرطة البريطانية، ومنعه من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس. جاء ذلك في منشور كتبته باللغتين العربية والانجليزية على الحساب الشخصى لزوجها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قالت فيه: «الشرطة البريطانية تقوم باحتجاز زوجي الصحفي عبدالرحمن عز وتمنعه من السفر لباريس وذلك منذ الساعة الرابعة عصر أمس الخميس 13 ديسمبر 2018، قبيل دخوله الطائرة مباشرة للرحلة رقم "EZY6955" المتجهة من مطار إدنبرة إلى مطار شارل دي جول في باريس».

وأضافت: «كان في طريقه لأداء عمله الصحفي لتغطية التظاهرات المتوقعة لأصحاب السترات الصفراء يومي السبت والأحد القادمين، حيث تم توقيفه على باب الطائرة من قبل شرطي».وتابعت: «تم احتجازه واحتجاز كل متعلقاته بدءا من الهاتف المحمول، وجهاز اللاب توب، و3 كاميرات فيديو وتصوير فوتوغرافي، وعندما حاول الاستفسار عن