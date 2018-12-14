الان تتابع رئيس فنزويلا يأمر برفع حالة التأهب القصوى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كراكاس -الخليج 365:

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمرًا بوضع قوات البلاد المسلحة في حالة التأهب القصوى.وقال مادورو اليوم: أصدرت أمرًا لكل قواتنا العسكرية بأن تكون في حالة تأهب قصوى، وأن تحافظ على المستوى الأقصى للمرابطة والاستعداد والزعامة للتغلب على المؤامرات الإمبريالية وحفظ السلام.

وكان مادورو اتهم – في وقت سابق – الولايات المتحدة، بالتخطيط للإطاحة به، مشيرًا إلى أنها تضع خطة تهدف إلى إثارة العنف وتنظيم انقلاب لتعيين حكومة انتقالية في البلاد، بدعم من كولومبيا، بحسب قوله.