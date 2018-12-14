خبيرة بالشأن الإيراني: تل أبيب لن تهاجم طهران

قالت الخبيرة بالشأن الإيراني ومديرة مراقبة الأسلحة في المعهد الوطني للإحصاء، إميلي لانداو، إن ردع إيران بالقوة العسكرية في سوريا يجب أن يستمر.

وأضافت لانداوفي تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبري، أنه في الوقت الذي لا تتوقع شن هجمات مفتوحة على الأراضي الإيرانية على الرغم من التصريحات العلنية حول هذا الأمر من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أن العمليات السرية والإلكترونية في إيران نفسها هي طرق أخرى لمحاولة تغيير السلوك الإيراني.