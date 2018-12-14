شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري حسن كامي عن عمر 82 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفى الفنان المصري حسن كامى، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

هذا وانشغل كامي في سنواته الأخيرة بالعمل في مكتبته وكانت صور للفنان حسن كامي، من داخل مكتبته الخاصة وسط القاهرة، تم تداولها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وكامي كان يتواجد في المكتبة بشكل شبه مستمر، بعد رحيل زوجته عام 2012، والتي جمع بينهما قصة حب كبيرة.

مكتبة حسن كامي

وكانت زوجه الفنان حسن كامي، تدير المكتبة قبل وفاتها حتى عام 2012، و قد تفرغ كامي للتواجد هناك، وسط أكثر من 40 ألف كتاب، والعديد من اللوحات الفنية القيمة، بالإضافة إلى مخطوطة نادرة من كتاب "وصف مصر".

وغاب الفنان حسن كامى عن الساحة الفنية بعد وفاة زوجته، وكان يقضي وقته في قراءة الكتب التاريخية، وقد استطاع أن يقرأ كتاب الجبرتي لأكثر من 5 مرات.

يذكر أن حسن كامى هو ممثل مصري ومطرب أوبرا، ولد فى 2 نوفمبر 1936، وحصل على بكالوريس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالى في كونسرفاتوار القاهرة، فى أكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا فى إيطاليا.

وكانت بدايته الفنية في العام ١٩٦٣ في دار الأوبرا بالقاهرة، وأدى دور البطولة في أوبرا عايدة على مسرح الأوبرا بالاتحاد السوفيتي السابق، وأدى دور البطولة على عدة مسارح للأوبرا، ساهمت في حصوله على جوائز عالمية كبيرة.

وشارك الفنان الراحل بترشيح من الفنان والمطرب محمد نوح في عدة مسرحيات منها "دلع الهوانم" و"انقلاب" كما شارك في عدة أفلام ومسلسلات درامية، وكان يتميز في أدوار الباشا والرجل الاستقراطي.

كذلك عمل كامى فى عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها أفلام "سمع هس" من إخراج شريف عرفة، ومؤخرا فى فيلم "قدرات غير عادية" من إخراج داوود عبد السيد.