مجلس الشيوخ صوت بالإجماع على تحميل بن سلمان مقتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اليوم الخميس مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص متورط في مقتله. وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. إقرأ أيضاً: ترامب: لست قلقاً من المساءلة والسعودية حليف جيّد للغاية مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد قانونا بإنهاء الدعم العسكري لحرب اليمن سي.إن.إن: كلمات خاشقجي الأخيرة "لا أستطيع التنفس" وقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات ويكتب لصحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.

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