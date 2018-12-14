شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دينا عبد العزيز: مشروع محور قناة السويس تنموى عملاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلمانى الذى يزور محور قناة السويس، إن مشروع محور قناة السويس تنموى عملاق، كما أن أسلوب إدارته ممتاز والفريق مهاب مميش له أسلوب متفرد فى الإدارة تمكن من خلاله كسر كل القواعد البيروقراطية، وتذليل كل العقبات للمستثمرين.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القناة الجديدة مهمة للغاية وفخر لكل مصرى، حيث ساعدت بشكل كبير فى تسهيل حركة الملاحة وجذبت سفن كانت تتجه لطرق أخرى لقناة السويس لسلاسة الحركة المرورية فى القناة.

ولفتت النائبة دينا عبد العزيز، إلى أن مشروع أنفاق الإسماعيلية بربط الإسماعيليه بسيناء فى 10دقائق، كل هذه المشروعات تخلق العديد من فرص عمل كما أنها ستغير من شكل المنطقة.