غدا.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

البوابة نيوز
إيمان عريف - سيد محمد
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن غدا السبت، آخر موعد لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن شراء كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات الحجز، والتسجيل على الموقع الالكتروني، مستمر حتى يوم السبت 15/12/2018، ولن يتم مد فترة التقديم بالإعلان.
وأوضحت أن الصندوق يقوم بشكل يومي بمتابعة موقف المتقدمين بالإعلان العاشر، وإعداد إحصائيات لتحديد نسب التقدم على المشروعات من حيث المساحة والموقع، حيث...
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