عبدالله: ما زلنا ننتظر الردود على الطعن بمرسوم التجنيس

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أننا "ما زلنا ننتظر الردود على الطعن الذي تقدمنا به بالنسبة ل​مرسوم التجنيس​ الفضيحة، فمع كل يوم تتكشف خلفيات تجنيس هذا او ذاك من أصحاب السوابق او من المتمولين الأصدقاء للبعض أساسا لا نعلم هل اصبح المطعون بهم مواطنين لبنانيين؟ غريب كيف توافقوا على هذا الملف، ويتعثرون بملف الحكومة".

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