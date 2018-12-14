النشرة: جولة تفتيش في صيدا على أصحاب المولدات للتأكد من الالتزام بتركيب العدادات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "دورية من مصلحة ​الإقتصاد​ يؤازرها عناصر من ​المديرية العامة لأمن الدولة​، ستبدأ بعد قليل جولة تفتيش في ​مدينة صيدا​ على ​أصحاب المولدات​ الكهربائية، من أجل التأكّد من التزامهم بتركيب العدادات للمشتركين".

وعَلِمت "النشرة" أنّ "ثمّة قرارًا اتّخذ بمصادرة أحد المولدات الكهربائية في المدينة، بسبب عدم التزام صاحبه بقرار تركيب العدادات، حيث سيوضع بتصرّف البلدية لتشغيله ريثما يتمّ الالتزام بالقرار".