بهية الحريري: التّعليم يشكل رافعة حقيقية لمجتمعاتنا ودولنا

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​بهية الحريري​ أنه "ما أحوجنا بشكل دائم إلى مثل مبادرة "الإستثنائية حول جودة التعليم في الوطني العربي" لرئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم الدكتور ​طلال أبو غزالة​ لما يشكّله التّعليم من رافعة حقيقية لمجتمعاتنا ودولنا ويساهم في إستقرار ونجاح أجيالنا الصّاعدة".

وخلال حفل تكريم لأبو غزالة في صيدا، لفتت الحريري إلى أنه "لطالما كان التّعليم عملية مستدامة وسريعة بما يشهده من تطوّر دائم، يستدعي منّا مواكبته وتجديد مناهجنا وتخصّصاتنا وأساليبنا التعليمية، وإنّ كلّ تطوّر وتقدّم يفتح آفاقاً ومهناً جديدة ويهدّد مهارات أخرى، مما يستدعي المواكبة الفاعلة للعملية التربوية من الحكومات والقطاع الخاص والهيئات الأهلية".

واعتبر الحريري أنه "في هذا السياق تكمن أهمية مبادرة الدكتور طلال أبو غزالة في إنشائه المنظمة العربية لضمان الجودة في التّعليم"، مشيرة إلى "أنني أجدّد ترحيبي بسعادته في مدينة صيدا التي لطالما كانت منصّة للمبادرات التربوية والعلمية على مستوى ​لبنان​ والعالم، ويسرني بإسم كل هذه المجموعة التربوية التي تشكلت منها الشبكة المدرسية لصيدا والجوار وصولا الى جزين وبمناسبة قربنا من الاحتفال بمئوية لبنان الكبير 2020 قامت المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبيرالتي تأسست عام 2010 بإعادة سك أول قرش في ​الدولة اللبنانية​ كي نقدمه كميدالية للتميز في قطاع المعرفة مع شعار مئوية لبنان الكبير لبنان وطن المعرفة".

وقلدت الحريري الدكتور ابو غزالة بالمناسبة ميدالية "التميز في المعرفة" وهي عبارة عن أيقونة ترمز لأول قطعة ذهبية لدولة لبنان الكبير وشعار المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير "لبنان وطن المعرفة".