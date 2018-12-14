حمدان لجنبلاط: خف عقله فاسترسل لسانه طولاً فوجب قصه بالحوار

علق امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على الكلام الاخير للنائب السابق ​وليد جنبلاط​ معتبرا أنه "خف عقله فاسترسل لسانه طولا فوجب قصه بالحوار".

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