النشرة: الجيش الإسرائيلي رفع عمودا حديديا مزودا بأجهزة تجسس مقابل بوابة فاطمة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "الجيش الإسرائيلي رفع خلال الساعات الماضية، عمودًا حديديًا بارتفاع حوالي 15 مترًا، مزوّدًا بأجهزة تجسّس وكاميرات فيديو، خلف الجدار العازل مقابل بوابة فاطمة مباشرة، باتجاه بلدة كفركلا".
ولفت إلى أنّ "الجيش ركّز أيضًا كاميرتين أخرتين في الجزء العلوي من الجدار العازل مقابل المدخل الشرقي لكفركلا"، مبيّنًا أنّه "يُسجّل دوريات مكثّفة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في الجهة المقابلة بهدف مراقبة الوضع، في وقت يسجّل فيه أيضًا دوريات وتحرّكات للجيش الإسرائيلي خلف الجدار العازل".
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