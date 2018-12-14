النشرة: الجيش الإسرائيلي رفع عمودا حديديا مزودا بأجهزة تجسس مقابل بوابة فاطمة

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "​الجيش الإسرائيلي​ رفع خلال الساعات الماضية، عمودًا حديديًا بارتفاع حوالي 15 مترًا، مزوّدًا بأجهزة تجسّس وكاميرات فيديو، خلف الجدار العازل مقابل ​بوابة فاطمة​ مباشرة، باتجاه بلدة ​كفركلا​".

ولفت إلى أنّ "الجيش ركّز أيضًا كاميرتين أخرتين في الجزء العلوي من الجدار العازل مقابل المدخل الشرقي لكفركلا"، مبيّنًا أنّه "يُسجّل دوريات مكثّفة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​" في الجهة المقابلة بهدف مراقبة الوضع، في وقت يسجّل فيه أيضًا دوريات وتحرّكات للجيش الإسرائيلي خلف الجدار العازل".