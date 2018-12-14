النشرة: حريق داخل معرض ومستودع للاثاث المنزلي في مجدل عنجر

افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ وبعد جهود دامت منذ الساعة ١:٣٠ من بعد منتصف الليل ولغاية الساعة ٩:٠٠ من صباح اليوم الواقع في ١٤/١٢/٢٠١٨ أخمدت حريقاً شب داخل معرض ومستودع للاثاث المنزلي في مجدل عنجر-البقاع الاوسط.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".

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