وهاب: إعادة فتح سفارة الإمارات بدمشق سيمهد لعودة عربية إلى قلب العروبة

رأى ئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "قرار دولة ​الإمارات​ بإعادة فتح سفارتها في دمشق قرار مهمّ وصائب". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "ما يضحكني أنّ بعض اللبنانيين يعتقدون أنّ الدول تتحرّك وفقًا لرغباتهم"، مركّزًا على أنّ "فتح السفارة الإماراتية سيمهّد لعودة عربية إلى قلب ​العروبة​، ​الشام​".

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