مسؤول روسي: نرفض التفتيش الأحادي في إطار معاهدة الصواريخ مع أميركا

أكد مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في ​وزارة الخارجية الروسية​ فلاديمير يرماكوف، في تصريح لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أن "​روسيا​ ترفض بالكامل أي عمليات تفتيش من جانب واحد على أراضي روسيا بموجب معاهدة القضاء على ​الصواريخ​ متوسطة المدى وقصيرة المدى"، مشيراً إلى أن "روسيا مستعدة في الوقت ذاته للمفاوضات بصيغة لجان حكومية".

واعتبر أنه "لا يجوز حتى الحديث عن أي عمليات تفتيش من جانب واحد على أراضي روسيا"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت ​الولايات المتحدة​ تريد فعلا التفاوض بشأن شيء ما معنا، فمن الضروري الجلوس إلى طاولة المفاوضات بصيغة حكومية مشتركة بين الإدارات والتفاوض على كل شيء بالتفصيل. نحن مستعدون لذلك".