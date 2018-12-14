قائد البحرية الأميركية يلتقي نظيره الأوكراني لمناقشة التوتر في البحر الأسود

كشف المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأميركية "​البنتاغون​" اريك باهون، أنّ "قائد ​البحرية الأميركية​ ​جون نيكولسون​، التقى نظيره الأوكراني الأميرال ايغور فورونتشينكو في ​واشنطن​، لمناقشة احتجاز ​روسيا​ مؤخّرًا ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قبالة ​القرم​"، لافتًا إلى أنّ "محادثاتهما ستتواصل اليوم الجمعة".

وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "خلال هذه اللقاءات مع فورونتشينكو، سيؤكّد قائد العمليات البحرية "دعم ​الولايات المتحدة الأميركية​ لسيادة ووحدة أراضي ​أوكرانيا​ ضمن حدودها المعترف بها دوليًّا، وحتّى في مياهها الإقليمية، وكذلك حقّ سفنها عبور المياه الإقليمية".

وكانت قد أطلقت سفن روسية النار في 25 تشرين الثاني الماضي على ثلاث سفن أوكرانية حاولت الدخول إلى مضيق كيرتش الّذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف. وتم احتجاز السفن وحبس 24 بحارًا أوكرانيًّا.