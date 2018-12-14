وزير دفاع تركيا: انتهاء العملية الجوية شمالي العراق وتدمير أكثر من 30 هدفا لـ"بي كا كا"

أعلن وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​ "انتهاء العملية الجوية شمالي ​العراق​"، لافتًا إلى أنّ "التحضيرات لعمليات مقبلة، مستمرّ". وبيّن أنّه "تمّ تدمير أكثر من 30 هدفًا في الغارات التركية المباغته الخميس على مواقع تنظيم "بي كا كا" المصنّف إرهابيًّا، في ​سنجار​ وجبل "قره جاق" شمالي العراق"، مركّزًا على أنّ "أكثر من 20 طائرة حربية وطائرات بدون طيار شاركت في العملية الجوية شمالي العراق".

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