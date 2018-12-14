الأمم المتحدة تمدد مهمة بعثتها في إفريقيا الوسطى

مدّد ​مجلس الأمن الدولي​ مهمة بعثة حفظ السلام في جمهورية ​إفريقيا​ الوسطى وذلك عقب محادثات بين ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​ و​روسيا​. وكانت روسيا قد انتقدت المقاربة الفرنسية بوصفها "متغطرسة" ورافضة، إلى جانب ​الصين​، في التصويت النهائي الذي شارك فيه الأعضاء الـ13 المتبقين في مجلس الأمن. وتتيح المهمة نشر 11,650 عسكريا و2,080 من عناصر ​الشرطة​ في إطار مهمة ​الأمم المتحدة​ المعروفة اختصارا "مينوسكا" لغاية 15 تشرين الثاني 2019.

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