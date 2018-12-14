الصفدي رحب بالانفراج السياسي بشأن اليمن: للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة

رحّب وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، بـ"الانفراج السياسي الّذي شهدته مفاوضات السويد بشأن اليمن والاتفاق على وقف إطلاق النار في ميناء مدينة الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية، بالإضافة إلى التفاهم حول الأوضاع في تعز".
وأكّد "أهمية هذه التوافقات كخطوة مهمّة نحو التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الأشقاء على أساس القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية"، مثمّنًا "الجهود الدولية والإقليمية الّتي أسهمت في التوصل لهذه النتائج الإيجابية". وشدّد على "أهمية تنفيذ التوافقات الّتي أنتجتها مشاورات السويد وبذل كلّ جهد ممكن للتوصل للحلّ السياسي الدائم للأزمة اليمنية".
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