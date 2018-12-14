أ.ف.ب: "قسد" تطرد تنظيم "داعش" من بلدة هجين شرقي سوريا

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن "​قوات سوريا الديمقراطية​" طردت عناصر تنظيم "داعش" من بلدة هجين شرقي سوريا. ولفت مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في حديث للوكالة، إلى أنه "بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من طرد تنظيم "داعش" من هجين في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية".

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