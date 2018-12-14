ميركل تؤكد توافر الإرادة للتوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - د ب أ:

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توافر الإرادة من أجل التوصل إلى حل مع بريطانيا حول اتفاقية خروجها من الاتحاد الأوروبي، معلنة في الوقت نفسه رفضها لإعادة التفاوض حول الاتفاقية.

وقالت ميركل في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس في ختام فعاليات اليوم الأول من القمة الأوروبية في بروكسل: "نريد شراكة وثيقة مع بريطانيا، لأننا نشعر بالارتباط الودي معها".

وأكدت ميركل ضرورة وضع قاعدة غير محددة المدة للطوارئ، حال عدم التوصل إلى حل في مشكلة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن سبل تجنب فرض رقابة على الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للتاج البريطاني وجمهورية أيرلندا من النقاط الخلافية الجوهرية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت ميركل: "إذا كان هناك حاجة إلى ضمانات إضافية، لأننا لم نتوصل في المرحلة الانتقالية حتى الآن إلى قواعد كافية، فإننا نريد تخطي هذه المرحلة الانتقالية لشبكة الأمان سريعا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل ضرورة مواصلة الاستعدادات لخروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد، حال عدم موافقة البرلمان البريطاني على اتفاقية الخروج، وقالت: "لكننا نأمل في أن تكون هناك اتفاقية"، مضيفة أن اتفاقية الخروج التي تم التفاوض عليها لن يُعاد التفاوض عليها مجددا، وقالت: "التفاوض تم، وما تم سيسري".