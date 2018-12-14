وزير الحج و العمرة السعودي يناقش ترتيبات حجاج مملكة كومبوديا

مكة المكرمة - عبد المنعم البراشي:
استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة، وزير أول مسؤول عن المهمة الخاصة والشؤون الاسلاميه بمملكة كومبوديا الدكتور عثمان حسن، والوفد المرافقله.
وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج مملكة كومبوديا القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440 هـ .
وأشاد الدكتور عثمان حسن بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ؛ لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وحضر اللقاء المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ .
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