سوريا تسيطر على آخر معاقل داعش

وكالات قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن مقاتلين سوريين تدعمهم الولايات المتحدة أخرجوا تنظيم داعش من بلدة هجين بشرق البلاد. هجين بشرق البلاد. وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة داعش في الجيب الأخير للتنظيم المتشدد في سوريا قرب الحدود مع العراق حيث أبلغ قيادي محلي أنه لا يزال هناك 5000 مقاتل متشدد، وفقا لما نقلت عنه رويترز.

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