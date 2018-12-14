فقدان 13 عاملًا في انهيار منجم للفحم بالهند

وكالات:

كشفت الشرطة الهندية اليوم الجمعة عن فقدان 13 عاملا على الأقل، ويُخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم بعد أن حاصروا في منجم للفحم في منطقة "شرق تلال جاينتيا" بولاية "ميجالايا" شمال شرقي البلاد بسبب الفيضانات.

ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية عن

رئيس شرطة منطقة "شرق تلال جاينتيا" سيلفستر نونجتنجر قوله إن منجم الفحم يقع بالقرب من نهر "ليتين" وكان يتم تشغيله بشكل غير شرعي، مضيفا أن المنجم امتلأ بالمياه من الداخلبينما كان العمال يقومون بأعمال الحفر بشكل غير شرعي وانهار.يذكر أن عمليات التنقيب عن الفحم في المناجم بولاية "ميجالايا" تتم بشكل غير قانوني على الرغم من حظرها من قبل المحكمة منذ أربعة أعوام، إلا أن أعمال التنقيب غير القانوني وغير الآمن من جانب ملاك الأراضي الخاصة والمجتمع المحلي تعد شائعة.