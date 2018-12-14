فقدان 13 عاملًا في انهيار منجم للفحم بالهند

منجم فحم بالهندوكالات:
كشفت الشرطة الهندية اليوم الجمعة عن فقدان 13 عاملا على الأقل، ويُخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم بعد أن حاصروا في منجم للفحم في منطقة "شرق تلال جاينتيا" بولاية "ميجالايا" شمال شرقي البلاد بسبب الفيضانات.
ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية عنرئيس شرطة منطقة "شرق تلال جاينتيا" سيلفستر نونجتنجر قوله إن منجم الفحم يقع بالقرب من نهر "ليتين" وكان يتم تشغيله بشكل غير شرعي، مضيفا أن المنجم امتلأ بالمياه من الداخل
يذكر أن عمليات التنقيب عن الفحم في المناجم بولاية "ميجالايا" تتم بشكل غير قانوني على الرغم من حظرها من قبل المحكمة منذ أربعة أعوام، إلا أن أعمال التنقيب غير القانوني وغير الآمن من جانب ملاك الأراضي الخاصة والمجتمع المحلي تعد شائعة.
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