يهود إسرائيليون يهاجمون سائق حافلات فلسطينيًا

صورة أرشيفية

وكالات

هاجم شابان يهوديان سائقا فلسطينيا يعمل لدى شركة حافلات إسرائيلية بسبب أنه عربي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن سائق حافلة عربيا يعمل لحساب احدى

شركات الحافلات الإسرائيلية تعرض لهجوم من قبل شابين يهوديين فى مستوطنة موديعين عيليت.وقد أُصيب السائق بجروح طفيفة وتم نقله إلى مركزشعاري تصيدق الطبي في القدس حيث يعالج من كسر في أضلاعه وتجويف العين.ووفقاً للسائق، وهو أحد سكان مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، قام شابان يهوديان بضربه بعد أن لاحظا أنه عربي.. فيما شرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.