يهود إسرائيليون يهاجمون سائق حافلات فلسطينيًا

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صورة أرشيفيةوكالات
هاجم شابان يهوديان سائقا فلسطينيا يعمل لدى شركة حافلات إسرائيلية بسبب أنه عربي.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن سائق حافلة عربيا يعمل لحساب احدىشركات الحافلات الإسرائيلية تعرض لهجوم من قبل شابين يهوديين فى مستوطنة موديعين عيليت.
وقد أُصيب السائق بجروح طفيفة وتم نقله إلى مركز
ووفقاً للسائق، وهو أحد سكان مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، قام شابان يهوديان بضربه بعد أن لاحظا أنه عربي.. فيما شرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.
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