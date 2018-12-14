موسكو: قاذفاتنا الاستراتيجية تعتزم مغادرة فنزويلا

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وزارة الدفاع الروسيةوكالات:
أكدت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الجمعة ، بدء الاستعداد التحضيري لعودة طياري القوات الجوية الفضائية الروسية الذين قاموا في 10 ديسمبر الجاري بالتحليق في فنزويلا.
وقالت الوزارة في بيان ، وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - "إن قائد القوات الجوية الفضائيةالروسية الفريق الأول الطيار سيرجي سوروفيكين طرح أمام الطيارين مهمة التحضير لرحلة العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة وتنفيذها وفق القرار المتخذ".
يذكر أنه وصلت إلى فنزويلا في وقت سابق قاذفتان استراتيجيتان روسيتان من
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توعد ، الأربعاء الماضي ، بمواصلة زيارات الطائرات الأجنبية إلى بلاده، مضيفا أن وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا يتفق مع خطط تطوير التعاون بين البلدين.
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