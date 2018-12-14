اعتقال 222 ضباطًا وجنديًا تركيًا لصلتهم بمحاولة "انقلاب 2016"

اعتقال ضباط أتراك- ارشيفية أمر ممثلو الادعاء التركي بالقبض على 219 جنديا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في عام 2016. تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في عام 2016. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة حريت أن عملية بدأت في الواحدة من صباح الجمعة (22:00 بتوقيت جرينتش) للقبض على المشتبه فيهم، وجميعهم جنود في الخدمة، وبينهم أربعة ضباط برتبة عقيد، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في اسطنبول.

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