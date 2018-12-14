الهيئة الفرعية لنقابة عمال الموانئ تهدد بالدخول في اعتصام

هددت الهيئة الفرعية لنقابة عمال الموانئ، باللجوء إلى الاعتصام الكامل عن العمل بكل الموانئ في حال عدم التزام الحكومة بتوفير السيولة النقدية التي تغطي استحقاقات العاملين.

وقالت الهيئة في منشور معنون لوالي البحر الأحمر، ومدير عام هيئة الموانئ البحرية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وجهات أخرى مركزية وولائية، إنها “لن تسمح أن يتعرض العاملين بالهيئة للذل والإهانة وهم يسعون وراء استحقاقاتهم من بنك لآخر”.

وأضاف بيان الهيئة ، أمس، “أننا لم نصمت جبناً أو خوفاً، ولكن كنا نحكم صوت العقل والوعود التي تضربها لنا مؤسسات الدولة بالحلول”.

وشدد البيان بحسب صحيفة السودني الصادرة يوم الجمعة على عدم التهاون في استحقاقات العاملين، وأضاف “نعلنها بالصوت العالي لكل الجهات ذات الصلة بتوفير استحقاقات العاملين في ظرف أسبوع من تاريخ الأمس وإلا سندخل في اعتصام كامل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)