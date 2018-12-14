حرب بيانات بين قوى المعارضة بشأن رسالة موجهة لأبو عيسى

اشتعلت حرب بيانات بين قوى المعارضة على خلفية رسالة بعثها رئيس قوى نداء السودان بالداخل عمر الدقير لرئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، بشأن إحكام الوحدة والتنسيق المشترك لرفع وتيرة المقاومة.

وتأسف بيان لقوى (نداء السودان) بالداخل على إنكار تحالف (الإجماع الوطني) رسائل واجتماعات غير رسمية جرت مع التحالف بشأن إحكام الوحدة والتنسيق المشترك لرفع وتيرة المقاومة.

ونداء السودان يضم عدداً من الأحزاب والحركات المسلحة أبرزها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني، بينما يضم تحالف قوى الإجماع أحزاب الشيوعي والبعث وأحزاب أخرى.

وأوضح نداء السودان في بيان أمس، أن رئيسه بعث الاثنين الماضي رسالة لرئيس تحالف الإجماع فاروق أبو عيسى الذي استلمها ورحب بها عبر مكالمة هاتفية، أكد فيها دعوته لاجتماع عاجل لرؤساء قوى الإجماع للتعاطي الإيجابي مع المبادرة.

وكان الدقير دعا في رسالته للتلاقي والعمل المشترك “من أجل تصعيد المقاومة الجماهيرية السلمية عبر التعبئة والتنظيم لخلاص البلاد من النظام الحالي”.

وأضاف البيان “انعقد اجتماع غير رسمي بين قيادات من نداء السودان بالداخل والجماع الوطني نهار الأربعاء 12 ديسمبر، دار فيه نقاش عميق حول تطورات الراهن السياسي وتباينات المواقف بين أطراف المعارضة وكيفية تجاوزها والتنسيق المشترك”.

وطبقاً للبيان فإن قيادات قوى الإجماع ممن حضروا الاجتماع أكدوا أنهم سيناقشون رسالة الدقير في اجتماع مساء ذات اليوم. وتابع “فوجئنا بالرد الذي حمله بيان قوى الإجماع في الوقت الذي كنا نتوقع فيه تعالياً عن الصغائر وترتيباً صحيحاً للأولويات”.

بالمقابل أوضحت قوى الإجماع الوطني أن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى لم يتسلم أي مكتوب من الدقير واطلع عليها في وسائط التواصل الاجتماعي.

وأكد بحسب صحيفة السوداني يوم الجمعة موقفه الثابت والداعي لإسقاط النظام كطريق وحيد لخلاص الشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)