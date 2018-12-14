إلغاء براءة مدير الآثار وموظفين من تهمة سرقة “شجرة الصندل”

ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم، قرار محكمة الفساد والمال العام القاضي بتبرئة مدير هيئة الآثار والمتاحف وثلاثة موظفين من تهمة الاشتراك الجنائي في قضية اختفاء “شجرة صندل” قدرت قيمتها بحوالي ثلاثة ملايين جنيه. ووجهت محكمة الاستئناف بإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع.

وبحسب صحيفة السوداني يوم الجمعة عن الاتهام فإن شجرة الصندل موضوع البلاغ عمرها (50) عاماً، سرقت من المتحف القومي بالخرطوم، وألقت السلطات القبض على مدير الهيئة القومية للآثار والمتاحف وثلاثة آخرين ووجهت لهم النيابة تهمة الخيانة، إلا أن محكمة الموضوع برأتهم من التهمة لعدم كفاية الأدلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)