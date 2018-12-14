بنك السودان يوقف خدمة التحاويل عبر الصرافات الآلية

وجه بنك السودان المركزي، بنك الخرطوم، بإيقاف استلام الحوالات عبر الصرافات الآلية عبر تطبيق “mbok”. وقال بنك السودان في خطاب وجهه لبنك الخرطوم أمس، إن الإجراء يهدف لوضع معالجة لأزمة شح الأوراق النقدية. ووجه المركزي بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة بإجراء الترتيبات الفنية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. ويتيح تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم تحويل مبلغ من المال عبر الصرافات الآلية عبر الهاتف النقال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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