أبرز عناوين الصحف والأخبار السياسية والاجتماعية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018م

رصد : أخبار الخليج 365
المجهر السياسي :
* الوطني يدعو الشعب السوداني لتفويت الفرصة لدعاة نسف الاستقرار بالبلاد
* المحكمة العليا تؤيد إعدام مغتصب وقاتل الطفلة (شهد) بأم دوم
* د. فيصل يصف اللقاءات التشاورية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بـ(الهامة)
* الرئيس يوجه ولاية الجزيرة بمعالجة قضايا الري
* الوساطة تعلق مشاورات (أديس أبابا) بين الحكومة والحركات
* “المهدي”: للعنف مضار والعمل العسكري يفتح باب الاقتتال
* عودة مصفاة الخرطوم للإنتاج وباخرة وقود أخرى تصل بورتسودان
* مذيع بفضائية “سودانية 24” يعتذر عن اتهامه لقوات الدعم السريع
* لجنة أمنية لمراقبة المخابز ومحطات الوقود بالخرطوم
صحيفة السوداني:
* بعد اجتماع مطول برئاسة البشير.. المؤتمر الوطني: الفرج قادم
* المكتب القيادي يشكل لجنة لمتابعة توفير الخبز والوقود والسيولة
* وصول 130 ألف طن وقود للبلاد ووقف التحاويل عبر الصرافات الآلية
* الوطني يمتدح صبر الشعب ويدعو لتفويت الفرصة على الدعوات السالبة لنسف الاستقرار
* الغاء براءة مدير الآثار وموظفين من تهمة سرقة “شجرة الصندل”
* المحكمة العليا تؤيد إعدام المدان بقتل واغتصاب الطفلة “شهد”
* بدء حصر عربات “اللاندكروزر” تمهيداً لسحبها من الدستوريين
* حرب بيانات بين قوى المعارضة بشأن رسالة موجهة لأبو عيسى
* الهيئة الفرعية لنقابة عمال الموانئ تهدد بالدخول في اعتصام
* الحكومة: المهدي أعلن ترحيبه بالمشاركة في الانتخابات بشروط
* زيادة كبيرة في أسعار الدواء المصنع محلياً
صحيفة الدار :
* العليا تؤيد الإعدام لمغتصب وقاتل الطفلة “شهد”
* اندلاع حريق هائل في عمارة ببحري
* منتظران بالحراسة يشهدان في محاكمة المتهم في قضية طفلة البسابير
* زوج غاضب يقتل شاباً بسبب معاكسة زوجته
* (الدار) تفتح تحقيقاً حول ملف الحرائق
* مقتل نظامي بأعيرة نارية والشرطة تضبط المتهم
* العثور على جثة رجل في الشارع العام بودنوباوي
* السجن 5 سنوات والدية الكاملة للمتهمة بقتل شاب بفأس
* مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط (29) كيلو ونصف ذهب مهرب إلى خارج البلاد>
شبكة الشروق :
* البشير يوجِّه بمعالجة مشكلات الري بالجزيرة
* الوطني: نستهدف مليون عضو خلال مؤتمرات البناء بالخرطوم
* المهدي: للعنف مضار والعمل العسكري يفتح باب الاقتتال
* وصول 130 ألف طن من المشتقات النفطية للبلاد
* مساعد الرئيس نرحب بالمهدي “شريكاً” في العملية السياسية
* نائب الأركان المشتركة: شرق أفريقيا تشهد متغيرات جيوسياسية
سونا :
* د. فيصل: الآلية ستدعو لجولة جديدة للتفاوض
* تشريعي الخرطوم يجيز تقرير لجنة الحكم المحلي
* الحكومة ترحب بعودة المهدي
* البشير يدعو الصحافيين لدعم الاستقرار في القارة
* الوطني :الموازنة لاتتضمن زيادات راسية في الضرائب
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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