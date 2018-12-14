أبرز عناوين الصحف والأخبار السياسية والاجتماعية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018م

رصد : أخبار الخليج 365

المجهر السياسي :

* الوطني يدعو الشعب السوداني لتفويت الفرصة لدعاة نسف الاستقرار بالبلاد

* المحكمة العليا تؤيد إعدام مغتصب وقاتل الطفلة (شهد) بأم دوم

* د. فيصل يصف اللقاءات التشاورية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بـ(الهامة)

* الرئيس يوجه ولاية الجزيرة بمعالجة قضايا الري

* الوساطة تعلق مشاورات (أديس أبابا) بين الحكومة والحركات

* “المهدي”: للعنف مضار والعمل العسكري يفتح باب الاقتتال

* عودة مصفاة الخرطوم للإنتاج وباخرة وقود أخرى تصل بورتسودان

* مذيع بفضائية “سودانية 24” يعتذر عن اتهامه لقوات الدعم السريع

* لجنة أمنية لمراقبة المخابز ومحطات الوقود بالخرطوم

صحيفة السوداني:

* بعد اجتماع مطول برئاسة البشير.. المؤتمر الوطني: الفرج قادم

* المكتب القيادي يشكل لجنة لمتابعة توفير الخبز والوقود والسيولة

* وصول 130 ألف طن وقود للبلاد ووقف التحاويل عبر الصرافات الآلية

* الوطني يمتدح صبر الشعب ويدعو لتفويت الفرصة على الدعوات السالبة لنسف الاستقرار

* الغاء براءة مدير الآثار وموظفين من تهمة سرقة “شجرة الصندل”

* المحكمة العليا تؤيد إعدام المدان بقتل واغتصاب الطفلة “شهد”

* بدء حصر عربات “اللاندكروزر” تمهيداً لسحبها من الدستوريين

* حرب بيانات بين قوى المعارضة بشأن رسالة موجهة لأبو عيسى

* الهيئة الفرعية لنقابة عمال الموانئ تهدد بالدخول في اعتصام

* الحكومة: المهدي أعلن ترحيبه بالمشاركة في الانتخابات بشروط

* زيادة كبيرة في أسعار الدواء المصنع محلياً

صحيفة الدار :

* العليا تؤيد الإعدام لمغتصب وقاتل الطفلة “شهد”

* اندلاع حريق هائل في عمارة ببحري

* منتظران بالحراسة يشهدان في محاكمة المتهم في قضية طفلة البسابير

* زوج غاضب يقتل شاباً بسبب معاكسة زوجته

* (الدار) تفتح تحقيقاً حول ملف الحرائق

* مقتل نظامي بأعيرة نارية والشرطة تضبط المتهم

* العثور على جثة رجل في الشارع العام بودنوباوي

* السجن 5 سنوات والدية الكاملة للمتهمة بقتل شاب بفأس

* مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط (29) كيلو ونصف ذهب مهرب إلى خارج البلاد>

شبكة الشروق :

* البشير يوجِّه بمعالجة مشكلات الري بالجزيرة

* الوطني: نستهدف مليون عضو خلال مؤتمرات البناء بالخرطوم

* المهدي: للعنف مضار والعمل العسكري يفتح باب الاقتتال

* وصول 130 ألف طن من المشتقات النفطية للبلاد

* مساعد الرئيس نرحب بالمهدي “شريكاً” في العملية السياسية

* نائب الأركان المشتركة: شرق أفريقيا تشهد متغيرات جيوسياسية

سونا :

* د. فيصل: الآلية ستدعو لجولة جديدة للتفاوض

* تشريعي الخرطوم يجيز تقرير لجنة الحكم المحلي

* الحكومة ترحب بعودة المهدي

* البشير يدعو الصحافيين لدعم الاستقرار في القارة

* الوطني :الموازنة لاتتضمن زيادات راسية في الضرائب

الخرطوم (أخبار الخليج 365)