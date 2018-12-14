كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة تستعد للمشاركة في الجمعة الـ38 وسط دعوات التصعيد بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ38 لمسيرات العودة بعنوان "المقاومة حق مشروع".
ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني، للمشاركة الحاشدة في الجمعة الـ38، التي تحمل اسم جمعة "المقاومة حق مشروع"، تأكيدًا على شرعية المقاومة وحالة الاجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها.
وأكدت الهيئة، علي استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها وفي مقدمة هذه الأهداف كسر الحصار عن قطاع غزة، داعية إلى دعم الجرحى وتوفير العلاج الكافي وفتح الدول العربية مشافيها للجرحى وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري.
وكانت دعت حركة فتح، إقاليم الضفة يوم أمس جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة اليوم في كل الضفة وفاء للشهداء واستمرارا نحو تحقيق أهدافنا.
وقالت إن التصعيد المستمر للاحتلال وعصابات مستوطنيه والاعتداءات المستمرة على قرانا وبلداتنا ومدننا ومخيماتنا وبلطجة المستوطنين ضد مواطنينا الآمنين لن يجلب لهم لا أمن ولا استقرار، وأن استهداف شعبنا في كل المحافظات عبر تصعيد الاعتداءات والتصفية والاعتقالات، وأخرها التهديد والتحريض على قتل الرئيس محمود عباس، لاقت الرد الفلسطيني الذي يؤكد أننا لن نرحل من أرضنا ولن تسقط لنا راية وسيستمر شعبنا بالنضال والمقاومة حتى رحيل المحتل ومستوطنيه من أراضينا.
ودعت حركة حماس للنفير العام في الضفة في جمعة الغضب انتصارا لدماء الشهداء، والتوجه لكافة نقاط التماس مع الاحتلال.
وأعلنت حماس أن الالتحام مع الاحتلال ومستوطنيه، سيكون في مختلف المناطق بالضفة، مؤكدة على أن المشاركة الفاعلة اليوم ستوصل رسالة للاحتلال، بأن شعبنا لم ولن ينس الشهداء الكرام، وسيقف متحدًا خلف المقاومة وخيارها.
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