آخر قمة عقدت سنة 1994.. المغرب يرحب بقمة مغاربية

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، التونسي الطيب البكوش، إنه راسل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل عقد اجتماع تحضيري في تونس، تمهيدا لعقد القمة السابعة لقادة الدول المغاربية، علما أن آخر قمة عقدت سنة 1994 بتونس.

وأعلن البكوش موافقة كل من ليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا على المشاركة في الاجتماع التحضيري.

وأوضح أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، لم يكتفِ بقبول الدعوة، بل أعرب عن استعداد المغرب لاستضافة فعاليات القمة السابعة لاتحاد المغرب العربي بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسه.