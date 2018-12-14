المغرب استثمر 37 مليار درهم على الصعيد القاري

أشارت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أن استثمارات المغرب المباشرة نحو إفريقيا، شهدت نموا كبيرا بين سنتي 2003 و2017، مقدرة حجمها بحوالي 37 مليار درهم، هيمنت عليها الاستثمارات في قطاعي البنوك والاتصالات. وسيطر القطاع البنكي على 53 في المائة من مجموع الاستثمارات، فيما بلغ قطاع الاتصالات 17 في المائة، متبوعا بالاستثمارات الصناعية التي بلغت 11 %، وأخيرا 5 % للشركات القابضة.

-وجاء في الدراسة المشتركة أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا، تتركز بنسبة 55 % في غرب إفريقيا، وبنسبة 25 % في شمال إفريقيا، و15 % في وسط إفريقيا، وبـ 5 % في جنوب القارة. وتغطي هذه الاستثمارات المباشرة حوالي 30 دولة إفريقية، وتأتي مصر على رأس هذه الدول، بقرابة 20 في المائة. وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء، باحتياطي لا يقل عن 60 مليار دولار، بين سنتي 2011 و2016، متبوعة بكل من المملكة المتحدة وفرنسا. وتتطلع الدول الإفريقية إلى أن تصبح قارة أكثر جاذبية للمستثمرين، وإغرائهم بما تحظى به هذه الدول من قدرات على المنافسة الاقتصادية. ويُتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الخارجية في القارة إلى 50 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقارب 20 في المائة عما سجل سنة 2017، التي بلغت التدفقات المالية فيها 41.8 مليار دولار، والتي كانت في تراجع مقارنة مع ما تم توثيقه سنة قبل ذلك، إذ بلغ الرقم 53.2 مليار دولار عام 2016، وأعلى من ذلك قبل عامين، بتحصيل 56.6 مليار دولار في 2015.