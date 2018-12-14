أزولاي يُشيد بموقف ملوك المغرب خلال “الهولوكوست”

قال المستشار الملكي، أندري أزولاي، أول أمس الثلاثاء، إن كلا من الملكين الراحلين، محمد الخامس والحسن الثاني، والملك محمد السادس «شرفوا ذاكرة اليهود المضطهدين والمتوفين» خلال محرقة اليهود المعروفة باسم الهولوكوست.

ونوه أزولاي، في مداخلة خلال افتتاح ندوة دولية حول الهولوكوست و«المآسي الكبرى في التاريخ»، بالموقف الذي وصفه بالشجاع والمثالي «لجلالة المغفور له محمد الخامس، الذي قاوم الترهيب، ورفض بشكل علني اضطهاد مواطنيه من اليهود».

وخلص أزولاي إلى أن الملك محمد السادس يواصل الالتزام نفسه حاليا، وأن أي بلد آخر من بلدان الجنوب لا يمكنه أخذ مثل هذه المبادرة وتنظيم مثل هذه الندوة.