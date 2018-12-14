يافا: معسكر عمل لصيانة مقبرة طاسو السبت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، معسكر عمل لتنظيف وصيانة مقبرة طاسو الإسلامية في مدينة يافا، غدا السبت.

وسيبدأ التجمّع والانطلاق في أرض المقبرة في تمام الساعة 8.30 صباحا.

ومن جهته، دعا رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، المحامي محمد دريعي، الأهالي في المدينة لأوسع مشاركة في معسكر صيانة مقبرة طاسو. محمد دريعي

وقال دريعي إن "هذا المعسكر يأتي بعنوان ‘طاسو ما زالت في خطر’ ونضع خطا عريضا تحت هذا العنوان، فهناك من يحاول أن يشوه الحقائق ويقول بأن رئيس بلدية تل أبيب قد أزال الخطر عن المقبرة، ونقول بأن رئيس البلدية هو الخطر على المقبرة، ويحاول تمرير خطته بانتزاع المقبرة من ملكية المسلمين إلى ملكية البلدية، وهذا المخطط لا يغفل على كثير منا ممن يعي الأمور، وسنقف له بالمرصاد ولن نسمح بأن يتم انتزاع ملكية المسلمون من المقبرة".

وأضاف أن "مقبرة طاسو وأرضها كلها للمسلمين وقفا إسلاميا حتى يوم الدين ملكية، إدارة واستعمالا فعالا وفعليا، ولن نسمح لأحد أن يحولنا لإداريين في المقبرة، بل نحن أصحاب حق وأصحاب الأرض، لذلك نريد مشاركة فعّالة في هذا اليوم، وكما تعلمون سيكون هناك مئات المشاركين من خارج يافا، فنحن نريد من أبنائنا عدم التقاعس، والالتفاف حول هذا الملف الخطير حتى يتم الانتهاء منه بشكل نهائي وعدم العودة إليه بأي حال من الأحوال، وتحويل ملكية المقبرة بشكل كامل للمسلمين".