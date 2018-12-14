بيت جن: وفاة شاب بعد 3 أعوام من إصابته بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُجعت قرية بيت جن في منطقة الجليل الأعلى، صباح اليوم الجمعة، بوفاة الشاب ليث أحمد زويهد خطيب عن عمر ناهز 20 عاما، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث طرق مروع في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015.

وكان الشاب خطيب قد رقد للعلاج في المستشفى منذ إصابته قبل نحو 3 أعوام إلى أن توفي صباح اليوم.

وساد الحزن والأسى القرية وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الأليم.

هذا، وسيشيع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم في بيت جن.

84 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2018

ولقي 84 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة التي شهدتها شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم.

وتبين من المعطيات في المجتمع العربي أن 12 طفلا وفتى (0 - 14 عاما) لقوا مصارعهم منذ مطلع العام 2018 في حوادث الطرق.

ويُستدل من معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد أنه من مطلع العام 2018 لقي 291 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق أي بمعدل 6 ضحايا أسبوعيا، فيما لقي 342 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق التي وقعت في شوارع البلاد في العام الماضي 2017.