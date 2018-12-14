ريال مدريد يجهزا عرضا لضم لاعب مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض جديد لمانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على لاعبه الإسباني، إبراهيم دياز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن النادي الملكي ينوي تقديم عرض جديد للشاب الإسباني (19 عامًا)، من أجل ضمه كانون الثاني/يناير المقبل، رغم إمكانية ضمه مجانًا في الصيف المقبل.

وأوضح أن ريال مدريد سوف يدفع 15 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، مقابل تخلي مانشستر سيتي عن خدمات اللاعب.

ويسعى الميرنغي لحسم الصفقة لصالحه، قبل أن تدخل أندية أخرى في الصراع للتعاقد مع اللاعب.

وكانت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية قد كشفت أن ريال مدريد قدم عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو، في حين لن يتخلى مانشستر سيتي عن اللاعب بأقل من 20 مليونًا.