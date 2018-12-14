الولايات المتحدة تكرم السادات في الذكرى المئوية لميلاده

الخليج 365/ بغدادوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونا لتكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 ديسمبر/ كانون الاول الحالي.

وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1979 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغين بعد التوصل لاتفاق كامب ديفيد للتسوية بين البلدين في العام ذاته.



وسيحصل السادات الذي اغتاله واحد من أفراد القوات المسلحة المصرية عام 1981، على واحدة من أرفع جائزتين في الولايات للولايات المتحدة، هي الميدالية الذهبية التي يمنحه إياها الكونغرس لـ"الإنجازات البطولية والإسهام الجريء في السلام في الشرق الأوسط".

والسادات ثالث رئيس لمصر بعد العهد الملكي، وقد تولى السلطة من عام 1970 إلى 1981. وفي عام 1979، وقع السادات معاهدة صلح منفردة في كامب ديفيد مع إسرائيل قبل أن يتم اغتياله خلال احتفالات أكتوبر 1981.

واحتفت السفارة المصرية في واشنطن، في أغسطس الماضي، بتمرير مجلس الشيوخ الأمريكي القانون الذي منح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية.

وكان الكونغرس الأمريكي مرر الصيف الماضي مشروع هذا القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته في خدمة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ومشاركته الفعّالة والنشطة في عملية التسوية التي قادتها واشنطن بعد حرب 1973 وأفضت لتوقيع اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.