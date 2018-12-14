ترامب: لم أوجه مايكل كوهين على الإطلاق لينتهك القانون

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images كانت المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بسجن كوهين ثلاث سنوات لارتكابه عدة تهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يوجه محاميه الخاص السابق مايكل كوهين لينتهك القانون.

جاءت تصريحات ترامب بعد يوم من الحكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية وارتكاب جرائم احتيال.

وقال ترامب في تغريدة "كان محاميا، ومن المفترض أنه يعرف القانون"، مضيفا أنه أقر بالتهم لكي "يحرج الرئيس".

وكان كوهين قد ألقى باللائمة على تأثير ترامب "وأعماله القذرة" سببا لعقوبته.

وأكد ترامب في سلسلة تغريدات يوم الخميس أنه "لم يرتكب خطأ" يتعلق بقانون تمويل الحملات الانتخابية.

وأضاف أن كوهين "ربما لم يكن مذنبا" في هذه المخالفات التي تتعلق بالحملة الانتخابية، لكنه اعترف ليحقق استفادة شخصية.

وقال ترامب إن كوهين :"بوصفه كان يعمل محاميا، فقد كان مايكل يتحمل مسؤولية كبيرة بالنسبة لي".

واعترف كوهين بالإدلاء بإفادات كاذبة أمام الكونغرس وانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية والتهرب الضريبي. وفضلا عن عقوبة السجن، أصدرت المحكمة حكما بمصادرة نحو مليوني دولار.

ويعد كوهين أول عضو في الدائرة المقربة لترامب الذي يُعاقب بالسجن على خلفية تحقيقات بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. © EPA أكد ترامب في سلسلة تغريدات يوم الخميس أنه "لم يرتكب خطأ" يتعلق بقانون تمويل الحملات الانتخابية

وقال المحامي، الذي أعلن ذات مرة أنه مخلص لترامب بشدة ومستعد للموت من أجله و"تلقي رصاصة بدلا منه"، للقاضي وليام بولي إن ترامب تسبب في أن جعله "يسير في طريق مظلم بدلا من النور".

وأضاف للمحكمة :"ضعفه كان بسبب طاعة عمياء لدونالد ترامب"، وهذا جعله "يشعر أنه من الواجب التغطية على أعماله القذرة".

ودأب ترامب، الذي وصف تحقيقات مولر بأنها "مطاردة ساحرات"، على انتقاد حليفه السابق منذ بدأ التعاون مع المحققين.

وقال للصحفيين الشهر الماضي إن كوهين "ضعيف" و "ليس ذكيا جدا".

ما هي جرائم كوهين؟

من بين التهم الموجهة إلى كوهين دفع أموال لامرأتين مقابل صمتهما بعدما هددتا خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية بالكشف عن إقامة ترامب علاقة جنسية معهما.

وكان ترامب قد اعترف بدفع الأموال، لكنه نفى إقامة علاقة جنسية، ووصف تلك المدفوعات بأنها معاملة خاصة خارج نطاق حملته الانتخابية.

وتعد تهم كوهين الأخرى الخاصة بالتهرب الضريبي وتهم الاحتيال البنكي لا علاقة لها بالرئيس.

وكان المستشار القانوني الخاص قد وجه اتهاما لكوهين بالإدلاء بإفادة كاذبة أمام الكونغرس بعد إبرام اتفاق يقضي بتعاونه في التحقيقات الخاصة بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وكان كوهين قد اعترف بأنه أدلى بتصريحات كاذبة للكونغرس بشأن مشروع "برج ترامب" العقاري في موسكو خلال الانتخابات التي جرت عام 2016.

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