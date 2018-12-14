بوتين يروي اعترافات مثيرة في قصة توليه رئاسة روسيا

بوابة الوفد - كتبت - هبة مصطفى:

نقلت الصحف الروسية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه لا يريد أن يكون رئيسًا عندما عرض عليه أول رئيس للاتحاد الروسي (بوريس يلتسين).

وأضاف بوتين أن الرئيس يمكن أن يكون رجلًا من أي مهنة ، لكنه يجب أن يكرس حياته لهذا النشاط بشكل كامل.

وتابع بوتين، إنه لم يختار مهنة الرئيس عندما عرضت عليه ، لأنه لم يكن جاهزًا.

وأدلى بتصريحاته خلال حضوره درسًا

مفتوحًا لمشروع خاص" للملاحة المهنية في روسيا بالكامل في ياروسلافل .

وروى بوتين تفاصيل الواقعة بأنه عندما اتصل به الرئيس الأول لروسيا،...